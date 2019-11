Legambiente,Governo adotti Piano Nazionale adattamento clima

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Chiediamo al Governo di adottare quanto prima un piano di adattamento ai cambiamenti climatici, di riaprire una Struttura di missione governativa che se ne occupi" e di approvare "una legge che metta in sicurezza i nostri territori". E' l'appello lanciato da Edoardo Zanchini, vice presidente di Legambiente a Roma a margine della presentazione de 'Il clima è già cambiato', Rapporto 2019 dell'Osservatorio di Legambiente CittàClima in collaborazione con il Gruppo Unipol, sull'impatto dei mutamenti climatici in Italia con al centro le Aree urbane.



"Anche gli ultimi eventi che hanno caratterizzato il nostro Paese - aggiunge - da Matera a Pisa a Venezia fino all'Alto Adige ci dimostrano quanto sia urgente avere una nuova politica di adattamento al clima e fermare il dissesto idrogeologico".



"Oggi il nostro Paese - sottolinea - ancora non ha un Piano di adattamento come tutti i Paesi europei che permette di definire le priorità di intervento, ne' ha una chiara politica rispetto a quello che possono fare i Comuni per mettere in sicurezza il territorio". "E' necessario che il Governo approvi una legge che metta in sicurezza il territorio perché bisogna smetterla di costruire nelle aree a rischio", osserva Zanchini aggiungendo che vanno riqualificate "le nostre città con le aree urbane oggi a rischio sia d'inverno con le piogge sia d'estate con le ondate di calore".



Sulla necessità della riapertura di una Struttura di missione governativa, Zanchini ribadisce: "E' evidente che i ministeri non riescono a far fronte ad emergenze di queste dimensioni, possono far fronte all'ordinario ma e' necessaria una struttura centrale che si occupi proprio di questo tema, di come programmare gli interventi e di come aiutare i Comuni". (ANSA).