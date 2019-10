Ok Eurocamera al bilancio Ue per il 2020, più 2 mld a clima

STRASBURGO - Semaforo verde dal Parlamento europeo al bilancio dell'Unione europea per il 2020.

Nel progetto di risoluzione, approvato mercoledì con 529 voti a favore, 130 contrari e 43 astensioni, i deputati sottolineano come il bilancio Ue dell'anno prossimo sia l'ultimo del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) corrente e rappresenti quindi "l'ultima opportunità per l'Unione di realizzare gli impegni politici assunti per tale periodo, anche per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo climatico dell'Ue". Inoltre, il bilancio del 2020 dovrebbe preparare la strada per quello per il prossimo QFP 2021-2027.

Il Parlamento ha rafforzato la proposta di bilancio presentata dalla Commissione, aggiungendo, complessivamente, più di 2 miliardi di euro per la tutela del clima. In più, ha previsto un aumento per l'Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI - Youth Employment Initiative), Erasmus+, le piccole e medie imprese (PMI), la ricerca, la digitalizzazione, la migrazione, la politica estera e gli aiuti umanitari.