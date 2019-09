Manovra: Asvis propone legge annuale su sostenibilità

Una legge annuale della sostenibilità che preveda interventi organici e non frastagliati tra i tanti provvedimenti ma anche l'uso dei fondi per industria 4.0 finalizzati all'economia circolare e per aiutare le imprese sui costi per i report di sostenibilità. E' la proposta che l'Asvis presenterà con il proprio 'rapporto annuale' in vista della prossima manovra economica. Lo ha detto il detto Enrico Giovannini, portavoce dell'Asvis, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile parlando al Forum dell'ANSA spiegando che su alcuni punti già concorda con il ministro Patuanelli.

FORUM ANSA CON ENRICO GIOVANNINI

"Proponiamo che venga fatta una legge annuale sullo sviluppo sostenibile. - ha detto Giovannini - Perche' ci sono tantissimi interventi che non hanno valenza economica, ma sono regolamentari, e vanno presi in un quadro complessivo, non prendendo un provvedimento che passa. Sarebbe una risposta molto seria". Giovannini ha anticipato anche altri due punti che faranno parte delle richieste. "Sono due anni che proponiamo che gli inventivi per l'industria 4.0 vadano non solo verso la digitalizzazione ma anche verso l'economia circolare. Ieri Patuanelli ha detto esattamente questo. Non si tratta di spendere di più ma diversamente". Altro tema è quello della rendicontazione sullo sviluppo sostenibile, obbligatori solo per le grandi imprese "perché venivano visti solo come un costo". Invece i dati più recenti dimostrano che le grandi imprese che hanno investito in sostenibilità hanno migliorato i propri conti del 15%. "Ora lo chiedono gli imprenditori stessi e tantissime imprese stanno facendo la rendicontazione volontaria. Ma finiamo al solito metodo all'italiana, ognuno la fa in modo proprio. Servirebbero invece finanziamenti per favorire una rendicontazione di questo tipo".