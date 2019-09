Clima:lotta a cambiamento va in orbita, satelliti monitorano

La lotta al cambiamento climatico va in orbita con un monitoraggio dall'alto delle emissioni di anidride carbonica. L'iniziativa, lanciata durante il Global Business Forum organizzato da Michael Bloomberg, si chiama 'Satellites for Climate Change' e punta a raccogliere informazioni più precise sulle emissioni. 'Satellites for Climate Change' è una collaborazione fra Bloomberg, il governatore della California Gavin Newsom e Planet Labs, e punta a promuovere una maggiore collaborazione fra istituzioni pubbliche e private e organizzazioni filantropiche.



Il cambiamento climatico è il rischio economico e sociale maggiore, afferma l'ex segretario al Tesoro americano, John 'Hank' Paulson, intervenendo al Global Business Forum 2019, appuntamento annuale dedicato quest'anno interamente al clima e che può contare su un parterre di eccellenza: dal premier indiano Narendra Modi al futuro presidente della Bce Christine Lagarde, dalla leader della Nuova Zelanda Jacinda Arden all'amministratore delegato di Walt Disney Bob Iger, passando per i numeri uno di Goldman Sachs e JPMorgan, David Solomon e Jamie Dimon. Per l'Italia sale sul palco, in un panel moderato da Lagarde, l'amministratore delegato dell'Enel, Francesco Starace.