Dai primitivi ghiacci dell'Antartide le previsioni del clima

SYDNEY - Ghiaccio antichissimo sepolto nelle profondità dell'Antartide può fornire informazioni cruciali sul passato del nostro pianeta e aiutare le previsioni del clima futuro. Scienziati della Divisione Antartica Australiana si preparano ad analizzare minuscole bolle di gas rinchiuse in carote di ghiaccio da estrarre da una profondità di 3000 metri, per scoprire come erano le condizioni meteo oltre un milione di anni fa. I tecnici hanno sviluppato una trivella composta di acciaio inossidabile, bronzo alluminio e titanio, frutto di una combinazione di tecnologia australiana e internazionale. Può resistere a una temperatura di -55 gradi e potrà estrarre carote fino a tre metri ogni volta.



Le carote di ghiaccio sono come 'capsule del tempo' dell'atmosfera del passato - spiega il principale scienziato ricercatore della Divisione, Tas van Ommen, alla radio nazionale Abc. "Potremo esaminare nel ghiaccio, minuscole bolle che erano rinchiuse fra i fiocchi di neve nel ghiaccio che veniva ricoperto". "Vogliamo analizzare queste minuscole capsule del tempo - ha aggiunto Tas van Ommene - per capire come l'anidride carbonica ha operato in quei millenni fino a un milione e mezzo di anni fa, durante i quali il clima ha attraversato netti cambiamenti". Un milione di anni fa Homo erectus percorreva la Terra e l'Australia ospitava megafauna come il Diprotodonte.



Allo stesso tempo, il clima della Terra passava da un'era glaciale di 40 mila anni, a un nuovo ciclo di 100 mila anni. "Il CO2 è legato a quel cambiamento e ha condizionato l'evoluzione delle ere glaciali. La ricerca ci permetterà di capire come il clima è cambiato attraverso quel periodo e come in particolare hanno operato i netti cambiamenti nel sistema climatico", aggiunge lo studioso. "Potremo quindi applicare tale conoscenza per comprendere come cambierà il clima nel futuro". Si prevede che le operazioni di trivellazione inizino nel 2021 e impiegheranno in tutto quattro anni. Una base mobile di 500 tonnellate porterà le attrezzature sul luogo delle operazioni, nell'intero del continente, 1200 km dalla costa.