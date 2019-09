ROMA - Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), vuole presentare un decreto legge sull'emergenza climatica al Consiglio dei ministri del 19 settembre. Lo hanno riferito all'ANSA fonti del Ministero. Il provvedimento vuole essere il contributo che l'Italia porterà al Climate Action Summit 2019, il vertice dell'Onu sul clima che si terrà a New York lunedì 23 settembre. Dopo il Consiglio dei ministri, Costa partirà per New York con il premier Conte per partecipare al summit.