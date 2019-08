Clima: giovani Radioimmaginaria incontrano Greta a Losanna

(ANSA) - Un gruppo di sei ragazzi di Radioimmaginaria, l'emittente web europea nata nel Bolognese con più di 500 speaker provenienti da otto Paesi, ha incontrato ieri al vertice di Losanna Greta Thunberg, l'attivista svedese ispiratrice del movimento 'Fridays for Future'. Ludovica, Lorenzo, Jas, Francesca, Andrea e Sara hanno parlato con Greta del viaggio in Ape Car che altri 10 loro colleghi speaker hanno cominciato lo scorso 29 partendo da Castel Guelfo, la sede nazionale della radio, per raggiungere la casa di Greta a Stoccolma, facendo tappa in varie città d'Europa. I ragazzi le hanno spiegato che vogliono capire da dove sia partita la sua 'rivoluzione', vedere la sua scuola, i luoghi dove è iniziata la protesta che ha cambiato per sempre il ruolo degli adolescenti nei confronti di ambiente e futuro. Oggi, la delegazione di Radioimmaginaria, tutti hanno tra gli 11 e i 17 anni, è a Londra e il viaggio proseguirà attraverso Olanda, Belgio, Lussemburgo, Germania, Danimarca per raggiungere infine la Svezia. L'arrivo a Stoccolma è previsto per il 22 o il 23 agosto.