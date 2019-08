Von der Leyen, più ambiziosi sul clima, faremo fondo ad hoc

ROMA - "Servono nuove iniziative più ambiziose per quanto riguarda il cambiamento climatico, io vorrei che l'Europa fosse il primo continente neutro nel 2050, obiettivo molto ambizioso. Il tempo è poco dobbiamo agire". Lo ha detto la Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, prima del bilaterale a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte.

"Credo ci siano tanti aspetti positivi per quanto riguarda le nuove tecnologi ecologiche, esistono ma dobbiamo poter coinvolgere tutti in questa nostra politica e quindi cercheremo di introdurre un fondo di transizione" ad hoc, ha aggiunto.