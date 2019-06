Anche a tavola si combatte il riscaldamento globale

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Si può combattere il riscaldamento globale anche a tavola. Too Good To Go, l'app contro lo spreco alimentare, ha raccolto una serie di consigli per combattere la crisi climatica anche in cucina.



1. Privilegiare prodotti sfusi o alla spina. La maggior parte dei prodotti in commercio è avvolta in confezioni di plastica o in materiali non riciclabili.



2. Scegliere prodotti a Km zero. I trasporti via terra, aria o mare hanno un elevato impatto sull'ambiente.



3. Comprare prodotti di stagione. Si evita l'inquinamento dovuto al trasporto dall'estero nonché l'eventuale uso di fertilizzanti e prodotti chimici.



4. Preferire l'acqua del rubinetto a quella in bottiglia. In Italia ogni anno vengono utilizzate tra i 7,2 e gli 8,4 miliardi di bottiglie di plastica (dossier Legambiente), un'abitudine decisamente dannosa per l'ambiente: il 90% delle plastiche prodotte deriva da materie prime fossili e l'81% dei rifiuti trovati sulle coste italiane è rappresentato dalla plastica.



5. Raccolta differenziata degli scarti organici. Gli scarti organici vanno differenziati correttamente per poterli avviare alla trasformazione in compost, fertilizzante naturale, e in biometano, carburante a zero emissioni per uso domestico e autotrazione.



6. Prima di considerare un prodotto non più buono, verificarne la freschezza. Nel caso delle uova è sufficiente riempire una ciotola con dell'acqua ed immergere l'uovo: se va a fondo poggiandosi su un lato, è ancora fresco. Se lo fa rimanendo dritto, va consumato il prima possibile. Se galleggia, non può più essere utilizzato in cucina.



7. Fare la spesa con le shopper riutilizzabili. Una buona regola è tenere sempre in borsa o in auto una shopper riutilizzabile, preferibilmente di stoffa.



8. Utilizzare gli scarti e gli avanzi per ricette originali Le bucce di patate possono essere fritte e gustate con un po' di sale e qualche salsa, il pane vecchio può essere grattugiato e usato come base per dolci. Basta un po' di inventiva! 9. Utilizzare prodotti amici dell'ambiente per l'igiene personale e le stoviglie. Molti detersivi e saponi liquidi attualmente in commercio sono deleteri per l'ambiente. Esistono tante soluzioni naturali che possono sostituirli e che sono altrettanto facili da reperire.



Per contribuire alla lotta contro lo spreco, l'app Too Good To Go ha creato le Magic Box, con le quali bar e ristoranti possono mettere in vendita il cibo invenduto a fine giornata a prezzi ridotti. I consumatori devono cercare i locali aderenti vicino a loro, ordinare la propria Magic Box, pagarla tramite l'app e andarla a ritirare nella fascia oraria specificata per scoprire cosa c'è dentro. (ANSA).