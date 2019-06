Clima: Ong, piani nazionali 2030 sono deboli sui trasporti

(ANSA) - BRUXELLES, 13 GIU - Sono i trasporti il punto debole dei piani nazionali energia e clima 2030 dei Paesi Ue. Secondo una classifica preparata della Ong Transport & Environment per misurare gli impegni concreti degli Stati al 2030, solo tre hanno livelli di ambizione adeguati, con l'Italia che si piazza al 17esimo posto. Una posizione è determinata in gran parte, si legge in una nota di Transport & Environment, dalla "promozione del gas naturale nei trasporti", mentre il piano italiano "punta in maniera troppo timida" sull'elettrico. La classifica arriva a pochi giorni dalla presentazione delle prime raccomandazioni da parte dell'Ue sui piani nazionali degli Stati membri, prevista per la prossima settimana.(ANSA).