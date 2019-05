Studenti italiani 'detective' del clima, premiati da Esa e Asi

C'è anche un team italiano, composto da sei alunni del liceo Tassoni di Modena, fra i quattro europei che saranno premiati per progetti legati allo studio del clima dall'Agenzia spaziale europea e dall'Agenzia spaziale italiana al congresso internazionale 'Living Planet Symposium' a Milano martedì 14 maggio. Gli altri tre team sono di Finlandia, Grecia e Spagna.



Unica scuola del nostro Paese a ricevere l'ambito 'Climate Detectives Award', il liceo modenese presenterà davanti alla giuria internazionale il lavoro del team 'Hot Inspectors' incentrato su 'Cambiamenti climatici, inquinamento ed eventi estremi a Modena e in Emilia-Romagna'. Il progetto ha avuto lo scopo di legare i cambiamenti climatici in regione all'inquinamento atmosferico nei periodi di alta pressione stabile e picchi di calore, e agli eventi atmosferici estremi registrati in estate e in inverno.



Dal novembre 2018 gli studenti, appartenenti alla sezione che studia fisica in inglese, hanno esaminato i dati di temperatura, precipitazioni, inquinamento atmosferico relativo a CO2 e PM10 e statistiche meteorologiche relative agli eventi estremi. Hanno imparato ad acquisire dati meteorologici dal sistema Copernicus, basato sui satelliti Sentinel, sono stati istruiti su come effettuare un bilancio energetico dello stabile della scuola, hanno appreso l'arte della lettura delle carte satellitari e hanno affinato l'abilità nella lettura dei dati relativi all'inquinamento atmosferico a Modena.(ANSA).