Clima: Cina ospiterà celebrazioni per Giorno dell'Ambiente

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Sarà la Cina ad ospitare le celebrazioni per la Giornata mondiale dell'Ambiente del 2019, il prossimo 5 giugno con al centro il tema dell'inquinamento dell'aria. L'annuncio è stato dato durante l'assemblea per l'ambiente delle Nazioni Unite, in corso a Nairobi, con la firma del capo della delegazione cinese, il vice ministro per l'Ecologia, Zhao Yingmin.



Il Governo cinese, che ha recentemente pubblicato un rapporto su 20 anni di controllo dell'inquinamento dell'aria a Pechino, si è impegnato per celebrare la giornata in diverse città, con Hangzhou che ospiterà l'evento principale.



"La Cina - ha spiegato il numero uno dell'Onu per l'ambiente, Joyce Msuya - ha dimostrato notevoli capacità nella gestione dell'inquinamento atmosferico nel proprio Paese. Adesso può aiutare il mondo a migliorare le proprie azioni, guidando la spinta verso comportamenti a livello globale che possono salvare milioni di vite". (ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: