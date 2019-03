Clima: Pd presenta in Senato mozione per ridurre emissioni

Un impegno al governo "ad adottare, con urgenza, interventi che consentano concretamente al nostro Paese la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera in linea con gli obiettivi fissati e sottoscritti a livello internazionale". Lo chiedono i senatori del Pd in una mozione depositata in Senato della quale chiederanno la calendarizzazione nel corso della capigruppo. Primo firmatario della mozione, sottoscritta da tutto il gruppo, è Andrea Ferrazzi, capogruppo dem in commissione Ambiente. Il documento è stato depositato, spiegano i dem, in vista del 15 marzo quando "i giovani e gli studenti di tutto il mondo faranno sentire la loro voce per chiedere ai rispettivi Capi di Stato un impegno più forte contro i cambiamenti climatici". Il gruppo del Pd al Senato, sottolineano, aderirà a questa iniziativa.

La mozione impegna inoltre il governo "ad adottare, in particolare, misure che sostengano un forte rilancio delle energie rinnovabili e significativi interventi per il risparmio e l'efficienza energetica; che favoriscano la rigenerazione urbana ed energetica degli edifici e che contrastino il consumo di suolo; che riducano sensibilmente, fino ad azzerarli, gli incentivi ai combustibili fossili e i sussidi per attività non sostenibili economicamente e ambientalmente; che promuovano il riuso, il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture e dei territori; che favoriscano la riduzione dei consumi di benzina e gasolio attraverso soluzioni alternative di trasporto pubblico e privato; a promuovere e rafforzare con adeguate e coerenti azioni e misure le strategie per la green economy e la transizione verso un'economia circolare".