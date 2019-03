Nasce dottorato Scienze Polari, studia impatto cambio clima

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAR - L'Università Ca' Foscari di Venezia lancia il dottorato di ricerca in Scienze Polari, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Università Milano-Bicocca e l'Università di Pisa, coinvolgendo il Programma nazionale per le ricerche in Antartide e il Programma di ricerche in Artico.



Primo in Italia, il programma formerà scienziati in grado di comprendere come gli impatti dei cambiamenti climatici in corso abbiano effetto sulle aree polari, e come queste reagiscano di conseguenza. Il nuovo PhD fa parte del 35/o ciclo di 14 dottorati promossi dall'Ateneo cafoscarino per l'anno accademico 2019/2020, per i quali è possibile candidarsi fino al 10 aprile.



"Le regioni polari e le aree di alta quota del pianeta come il plateau tibetano, l'Himalaya, le Alpi e le Ande - afferma Carlo Barbante, ideatore del nuovo programma di dottorato - rappresentano i tre poli del sistema di raffreddamento del nostro pianeta e sono un osservatorio scientifico di inestimabile valore. La ricerca polare, oltre ad essere un insostituibile volano della collaborazione scientifica internazionale, ha avuto e avrà un crescente ruolo strategico per il Paese, consentendo all'Italia l'adesione al Trattato Antartico prima e più recentemente di sedere come osservatore permanente nel Consiglio Artico". (ANSA).





