Un terzo ghiacciai Himalaya sparirà per riscaldamento clima

Almeno un terzo dei ghiacciai dell'Himalaya è destinato a sparire entro il 2100, anche se si riuscisse a mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli pre-industriali. Se invece le emissioni di gas serra non verranno tagliate, a sparire saranno due terzi dei ghiacciai himalayani. Lo sostiene una ricerca del Centro Internazionale per lo sviluppo integrato della montagna (Icimod), che ha coinvolto più di 300 scienziati per 5 anni.



Già oggi è sparito il 15% dei ghiacciai rispetto al 1970, notano i ricercatori. Le conseguenze dello scioglimento di questi ghiacciai riguarderebbero quasi due miliardi di persone: i 250 milioni che contano su queste masse di ghiaccio per il loro approvvigionamento idrico, e il miliardo e 650 milioni che vivono sui grandi fiumi di india, Pakistan e Cina che nascono dall'Himalaya. Questi ultimi vedrebbero prima aumentare il flusso dei fiumi, col rischio di allagamenti, poi ridursi, con danni per l'irrigazione delle colture.