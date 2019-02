Studenti per il clima in tutta Italia, come Greta Thunberg

Oggi in diverse città italiane si svolgeranno iniziative per il clima #climatestrike, sull'esempio di Greta Thunberg, la sedicenne di Stoccolma che ha "scioperato" da scuola per piazzarsi davanti al Parlamento svedese e protestare contro la mancanza di azione rispetto al cambiamento climatico che minaccia il pianeta.



Questo esempio di disobbedienza è stato replicato in tutto il mondo. Anche in Italia da alcune settimane ragazze e ragazzi, cittadine e cittadini, senza bandiere di partito, si ritrovano in piazza ogni venerdì, guidati dagli hashtag #FridaysForFuture e #ClimateStrike.



Oggi, venerdì 1/o febbraio, previste manifestazioni a Pisa, Milano, Brescia, Bologna, Venezia, Roma, Torino, Genova, Taranto.