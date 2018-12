Clima: Cop24; teenager svedese contro l'assenza di big mondo

(ANSA-AP) - ROMA, 3 DIC - Greta Thunberg, la quindicenne svedese che si assenta da scuola ogni settimana per evidenziare il pericolo del riscaldamento globale, dice che i leader mondiali che stanno ignorando il vertice Onu sul clima in Polonia sono "molto irresponsabili".

L'adolescente è andata a Katowice, in Polonia, per l'inizio dei lavori della Conferenza mondiale sul clima che si svolgeranno durante due settimane e ha tenuto un discorso ad alcuni dei decisori della conferenza.

Parlando poi all'Associated Press, la quindicenne ha detto che l'assenza di leader come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la cancelliera tedesca Angela Merkel "mostra ciò a cui danno la priorità".

Greta Thunberg, che da mesi protesta contro l'inerzia del suo paese sui cambiamenti climatici, e ogni venerdì lascia la scuola per recarsi davanti al parlamento di Stoccolma, ha detto dei politici non presenti: "In futuro guarderemo indietro e rideremo di loro o li odieremo".

Il suo attivismo ha ispirato anche molte migliaia di studenti fino all'Australia. (ANSA-AP)