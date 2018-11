Meteo: aria artica dalla Russia, temperature in picchiata

L'Italia si appresta a vivere un drastico cambio del meteo e registrare temperature in drammatico calo, per colpa dell'aria artica in arrivo dalla Russia che inizia a propagarsi nel nostro Paese. Secondo 3B Meteo i venti freddi da Est determineranno un "generale abbassamento delle temperature, soprattutto al Nord e sulle Adriatiche".



All'inizio della prossima settimana un secondo impulso di aria fredda di origine artica investirà il cuore dell'Europa e in particolare il Nord Italia. Al Centro-Sud assisteremo ad un più marcato peggioramento del tempo, mentre al Nord, l'ulteriore calo delle temperature potrebbe causare, tra lunedì e martedì, la comparsa della prima neve della stagione fino a quote decisamente basse. Il clima, in definitiva, sarà già "invernale soprattutto al Nord, con valori anche sotto le medie stagionali di 5-6 gradi".