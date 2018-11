Costa, serve una norma rapida per gli abbattimenti

"È un problema grosso che abbiamo in Italia, quello dell'abusivismo edilizio, che ha una storia antichissima". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, arrivando ad un convegno alla Fondazione Cariplo di Milano. "Ho costituito un gruppo di lavoro fatto da magistrati, forze dell'ordine e giuristi per studiare e proporre al Parlamento e al Governo una norma più veloce per gli abbattimenti perché dobbiamo tutelare il bene collettivo", ha aggiunto.

"Stiamo valutando in queste ore, con i ministri competenti, nell'ambito della presidenza del Consiglio" di poter accedere ai fondi europei di solidarietà per i danni causati dal maltempo. Ha quindi spiegato Costa, sottolineando che su questo "stanno lavorando da una parte il ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, e dall'altra il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi insieme al ministro dell'Economia, Giovanni Tria".