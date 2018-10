Appello città G20 a leader, lavoriamo insieme sul clima

BRUXELLES - Trasformare rapidamente in realtà gli impegni dell'accordo di Parigi sul clima, mettendo le città e i comuni in condizioni finanziarie per intervenire direttamente e con particolare considerazione per le opportunità e i problemi dei grandi centri urbani. Lo chiede la coalizione Urban 20, che riunisce sindaci e rappresentanti delle città più grandi del G20 tra cui Milano e Roma, in vista del summit dei leader delle venti economie più importanti del mondo in programma a Buenos Aires il 30 novembre. I sindaci "sottolineano il continuo successo degli sforzi delle città per combattere il cambiamento climatico - si legge in una nota - e chiedono ai leader del G20 di lavorare insieme per l'obiettivo collettivo di uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile".