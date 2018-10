Meteo: esperto, le mezze stagioni non sono mai esistite

BOLZANO - Le mezze stagioni non sono mai esistite: parola d'esperto sulla staffetta tra caldo e neve dei giorni scorsi. "Il servizio meteorologico Zamg di Vienna ha analizzato migliaia di dati di tutto l'arco alpino comprese le stazioni meteo dell'Alto Adige ed il risultato è stato sorprendente. Negli ultimi 250 anni ci sono sempre stati grandi sbalzi di temperatura nell'arco di poche ore, sia dal caldo al freddo che viceversa. L'unica cosa che è cambiata veramente è la temperatura media, che ha subito un generale aumento", afferma il meteorologo della Provincia di Bolzano Dieter Peterlin.



Le previsioni a lungo termine, oltre una settimana, - ribadisce - "non sono attenibili soprattutto non in una zona alpina con cambiamenti repentini". "L'atmosfera è un sistema caotico perciò attenibili previsione dettagliate si possono fare al massimo per 6/7 giorni. Per i prossimi giorni è previsto un rialzo termico, ritornerà la cosiddetta estate di San Martino, sono giornate calde in autunno", conclude Peterlin.