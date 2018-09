GB, 9 tecnologie per arrivare allo zero emissioni nel 2050

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Nove "tecnologie per le emissioni negative" (NET) potrebbero portare il Regno Unito al traguardo delle zero emissioni di gas serra al 2050, combinate con il taglio vero e proprio delle emissioni. Quali siano queste 9 tecnologie lo spiega una ricerca della Royal Society e della Royal Academy of Engineering, riportata dal sito Carbon Brief.



Le NET sono in pratica tecniche per riassorbire la CO2, complementari rispetto al tradizionale taglio delle emissioni di anidride carbonica (ad esempio attraverso il passaggio a fonti rinnovabili e veicoli elettrici). Cinque delle tecnologie elencate nella ricerca sono già collaudate e di pronto utilizzo: piantare foreste, ripristinare torbiere e zone umide, aumentare il carbonio stoccato nel terreno, costruire con legno o biomasse, usare cemento a basso contenuto di carbonio.



Altre 4 tecnologie esistono già a livello sperimentale, ma sono da sviluppare su scala industriale: corrosione atmosferica aumentata, biocarbone, cattura e stoccaggio della CO2 nell'aria, cattura e stoccaggio della CO2 dalla produzione di bioenergia.



La "corrosione atmosferica aumentata" consiste nello spargere silicati sul terreno per accelerare il processo naturale che trasforma l'anidride carbonica in bicarbonato. La tecnologia del "biocarbone" prevede la diffusione di un carbone di legna che aumenta lo stoccaggio di carbonio da parte del suolo. (ANSA).