Caldo record in Cina, temperature mai così alte dal 1961

ROMA - In Cina quest'estate è stata la più calda in oltre cinquant'anni, dal 1961. La temperatura media nazionale si è attestata a 22 gradi, 1 in più rispetto alla norma, mentre 55 stazioni di rilevamento hanno registrato record per le temperature massime. Lo ha riferito l'agenzia cinese Xinhua citando l'ente meteorologico locale.



Le alte temperature sono durate più a lungo, hanno interessato un maggior numero di aree e sono state accompagnate da più eventi estremi, ha spiegato Zhang Zuqiang della China Meteorological Administration.



Nel mese di agosto la temperatura media nazionale ha raggiunto 22,2 gradi, 1,2 gradi in più della norma. In una novantina di stazioni meteorologiche in varie parti del Paese - dalla Mongolia Interna alle province del Sichuan e dello Hebei - il termometro ha registrato valori elevati. Temperature alte e persistenti, ha concluso il funzionario, hanno danneggiato la crescita delle colture nell'area centrale e inferiore del Fiume Azzurro.