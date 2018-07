Iceberg in Groenlandia, le nuove foto della Nasa

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Arrivano dalla Nasa nuove foto del gigantesco iceberg che si è avvicinato alle coste della Groenlandia. L'enorme torre di ghiaccio, che pesa circa 10 milioni di tonnellate, e che si è avvicinata al piccolo villaggio di Innaarsuit, è stata fotografata dal satellite Landsat 8 della Nasa e del Servizio per la sorveglianza geologica degli Stati Uniti (Usgs). La foto a colori naturali mostra la grandezza impressionante dell'iceberg vicinissimo al villaggio.



E' una immagine "assolutamente bella", ha rilevato Kelly Brunt, glaciologa del Goddard Space Flight Center della Nasa.



"La dimensione dell'iceberg - ha aggiunto - è piuttosto estrema". Le foto dell'iceberg da terra e dallo spazio, come quelle scattate in precedenza dal satellite europeo Sentinel 2A, stanno catturando l'attenzione del mondo. Sono anche tanti i video pubblicati su YouTube.



Grandi iceberg, in termini di larghezza e lunghezza, ha spiegato la Nasa, sono comuni al largo delle coste della Groenlandia e la maggior parte, di solito, si muove lungo un sentiero che li tiene fuori dalle coste abitate. Ma adesso la posizione dell'iceberg e la sua grandezza rappresentano un potenziale problema per il villaggio di Innaarsuit. "Gli iceberg rappresentano una minaccia quando dalle loro pareti si staccano pezzi di ghiaccio", ha detto Brunt. "Questo processo - ha concluso - può generare onde anomale che potrebbero essere abbastanza grandi da inondare la costa abitata".(ANSA).