Prime foto dallo spazio della Svezia in fiamme

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Dopo quelle dell'iceberg che minaccia un piccolo villaggio della Groenlandia, sono arrivate dallo spazio le prime immagini degli incendi che stanno colpendo la Svezia in questi giorni di fine luglio 2018. A catturarle, anche in questo caso, le sentinelle per l'osservazione della Terra: i satelliti Sentinel-2 e Sentinel-3 del programma europeo Copernicus gestito dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e dalla Commissione Europea.



Il Vecchio Continente è attraversato da un'ondata di caldo che, unita alle scarse precipitazioni, sta provocando diversi incendi in alcune zone della Svezia ricche di vegetazione, non lontano dalla città di Ostersund, nella parte centro-settentrionale del Paese. Dallo spazio sono ben visibili i pennacchi di fumo confusi tra le nuvole, immortalati nell'immagine ad ampio raggio di Sentinel-3, e i bagliori delle fiamme, catturati da Sentinel-2 in uno scatto più ravvicinato. Le autorità locali svedesi hanno reso noto che sono circa una cinquantina gli incendi in corso.