Iceberg alla deriva minaccia villaggio della Groenlandia

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Un enorme iceberg del peso di circa 10 milioni di tonnellate, alla deriva vicino alle coste occidentali della Groenlandia, spaventa il villaggio di Innaarsuit: se dovesse spezzarsi, potrebbe infatti generare onde in grado di sommergere il piccolo centro abitato. L'allerta arriva dall'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che ha fotografato l'iceberg con il satellite Sentinel-2A, parte della costellazione di satelliti di sorveglianza della Terra del programma europeo Copernicus. Il piccolo villaggio di Innaarsuit conta solo 169 abitanti, abituati a vedere iceberg a largo delle proprie coste. Ma questo blocco di ghiaccio, si legge in un comunicato dell'Esa, "è il più grande mai osservato in quelle zone". Se dovesse spezzarsi, i grandi blocchi precipitando nelle acque gelide della costa della Groenlandia, "potrebbero sollevare onde in grado d'inondare buona parte del villaggio", ha precisato l'Esa.



Alcuni residenti sono stati già evacuati a scopo precauzionale. Si teme anche per la presenza di una centrale elettrica sulla costa, che potrebbe essere colpita interrompendo la fornitura al villaggio. Secondo l'Esa, però, recenti dispacci indicano che forti venti hanno iniziato a soffiare nella regione: potrebbero allontanare la minaccia dal villaggio, spingendo l'iceberg più a nord lontano dalla costa.