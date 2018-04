Azioni sul clima in tutti i Paesi dell'accordo di Parigi

ROMA - Tutti i 197 firmatari dell'accordo di Parigi sul clima hanno messo in campo leggi o politiche nazionali ad hoc, e 139 hanno una legge quadro che affronta l'adattamento o la mitigazione al cambiamento climatico. A dirlo è uno studio della London School of Economics.



Gli analisti hanno contato nel mondo oltre 1.500 leggi o politiche climatiche. Di queste, 106 sono state introdotte dopo la firma, nel dicembre 2015, e 28 fanno riferimento esplicito all'accordo francese. Secondo gli esperti, tuttavia, serviranno nuovi studi per stabilire se le misure adottate sono in linea con gli impegni presi dalle nazioni sulla riduzione delle emissioni di CO2.



L'indagine mostra inoltre un rallentamento degli sforzi intrapresi. Nel 2016 si sono infatti registrate 64 nuove leggi o misure, mentre nel 2017 il numero è sceso a 36. Un elemento positivo è invece rappresentato da alcuni casi giudiziari che, si legge nello studio, "potrebbero avere un impatto significativo nel ritenere responsabili del cambiamento climatico i governi e gli emettitori di gas serra".