A Los Angeles strade dipinte di bianco contro effetto serra

WASHINGTON - Iniziano a dipingersi di bianco le strade di Los Angeles: e' questo il nuovo metodo impiegato dalla citta' californiana per contrastare l'effetto serra.



Ma l'iniziativa va avanti a piccolissimi passi: ogni miglio di asfalto coperta dalla speciale vernice bianca costa infatti 40.000 dollari. Una spesa che per molti vale la pena e rientrera' in risparmio energetico nel tempo.



Secondo i dati raccolti, l'asfalto grigio scuro assorbe l'80-95% del calore dei raggi solari,un calore che emana,facendo raggiungere temperature altissime. Cio' a sua volta fa scattare un uso fuori controllo dell'aria condizionata. L'asfalto 'sbiancato' invece ha mostrato di abbassare le temperature sino a 9-10 gradi. La 'mano di bianco' viene data prima a spruzzo e poi con la spatola, metro per metro. Negli Usa altre citta' stanno mostrando interesse per il nuovo approccio.