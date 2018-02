Women4Climate, promuovere ruolo donne in lotta per il clima

ROMA - Si tiene lunedì a città del Messico la seconda conferenza annuale Women4Climate, che raccoglie sindache, donne d'affari, innovatrici ed attiviste da tutto il mondo impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici. Per l'Italia è presente la sindaca di Roma, Virginia Raggi. L'evento (che si concluderà in giornata) è organizzato dalla rete C40, il network che raccoglie oltre 80 grandi città di tutto il mondo impegnate nella lotta al riscaldamento globale.



I temi in discussione a Women4Climate sono il potere delle donne, la qualità dell'aria, la resilienza ai cambiamenti climatici, l'innovazione e l'inclusione sociale. A Città del Messico sono state scelte 10 giovani donne che hanno presentato progetti sui temi del clima. Queste giovani verranno inserite dall'amministrazione della capitale messicana in un programma di tutoraggio, che le aiuterà a realizzare i loro obiettivi. Un programma simile è già stato avviato a Parigi e sarà avviato anche a Montreal e Vancouver. Obiettivo di Women4Climate è sostenere 500 giovani donne innovatrici entro il 2020.



"Sono a Città del Messico per la conferenza del C40 #Women4Climate - ha scritto oggi su Facebook Virginia Raggi -. L'Italia torna protagonista nel dibattito sui cambiamenti climatici. Le grandi capitali sono in prima linea per vincere le sfide di domani. Nessuno deve rimanere indietro. Lo sviluppo sostenibile e inclusivo è il nostro obiettivo comune. Il futuro è nelle nostre mani".



La presenza della sindaca a Città del Messico, nel giorno in cui Roma è in emergenza neve, è stata criticata da diversi esponenti dell'opposizione. L'operato di Raggi è stato difeso invece dal leader M5S, Luigi Di Maio. La sindaca ha deciso però di anticipare il suo rientro nella Capitale. Dopo il suo intervento al C40, rientrerà subito a Roma, in modo da essere operativa già martedì mattina in città.