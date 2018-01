Nascono sempre più tartarughe femmine, colpa del clima

Il cambiamento climatico sta "femminizzando" le tartarughe verdi della Grande barriera corallina australiana. Il sesso della tartaruga, infatti, è determinato dalla temperatura di incubazione delle uova: in condizioni più calde nascono più femmine. Questo impatto del riscaldamento globale è stato preso in esame da uno studio condotto dall'agenzia americana per la meteorologia e il clima Noaa insieme all'università della California e al Fondo australiano per la natura: gli esperti hanno analizzato due popolazioni di tartarughe marine e hanno lanciato l'allarme: "c'è il rischio di una completa femminizzazione".



La popolazione di tartarughe verdi che vive più a Sud nella Grande barriera corallina registra tra il 65 e il 69% di esemplari femmine. In quella che vive più a Nord, in un ambiente più caldo, le femmine rappresentano il 99,1% degli esemplari giovani, il 99,8% dei subadulti e l'86,8% degli adulti.



"La combinazione dei nostri risultati con i dati sulla temperatura - si legge nello studio pubblicato sulla rivista Current Biology - mostra che le colonie di tartarughe verdi della Grande barriera corallina settentrionale stanno dando alla luce principalmente femmine da oltre due decenni, e che la completa femminizzazione di questa popolazione è possibile in un prossimo futuro".