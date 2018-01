Scenario da fiaba alle Cascate del Niagara. Il gelo le ha trasformate in un meraviglioso paradiso invernale in parte ghiacciato. Ma se le temperature dovessero rimanere a lungo al di sotto dello zero non è escluso che le cascate potrebbero fermare il loro corso e trasformarsi tutte in ghiaccio come avvenne nel gennaio 2014. Un vortice polare ha portato le temperature artiche in alcune parti del Canada, inclusa la capitale, Ottawa, e altre grandi città come Toronto e Montreal.