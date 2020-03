Coronavirus:Enpa lancia campagna'gli abbracci che puoi dare'

L'Enpa lancia la campagna #GliAbbraccichePuoiDare, per condividere in questo momento di emergenza sanitaria l'amore per i nostri animali e dire basta agli abbandoni. "Io ti abbraccio perché con te non metto in pericolo nessuno. Io ti abbraccio perché tu sei sempre lì per me. #IoTiAbbraccio perché la mia famiglia è ancora più speciale grazie a te". Questi alcuni dei messaggi pubblicati sui social per la campagna #GliAbbracciChePuoiDare della Protezione animali; il messaggio è semplice: "Gli animali sono una risorsa immensa, curiamoli, coccoliamoli, abbracciamoli e soprattutto proteggiamoli dall'ignoranza dei tanti, troppi, che scelgono di abbandonarli. E ricordiamo ancora una volta che insieme a loro non abbiamo nulla da temere: l'unica cosa che possono trasmetterci è l'amore".



Tanti i personaggi che hanno scelto di condividere insieme con Enpa l'amore per il proprio quattro zampe: come per esempio Martin Castrogiovanni, Francesca Cavallin, Gigi D'Alessio, Noemi, Andrea Roncato, Tullio Solenghi; e la presidente dell'Enpa Carla Rocchi.



"L'Enpa da sempre è impegnata in prima linea per la tutela degli animali - ha dichiarato Rocchi - oggi più che mai, nonostante le difficoltà del momento, i nostri volontari e i nostri operatori lavorano sul territorio, intervenendo nelle situazioni più complesse. Ognuno può fare la sua parte". (ANSA).