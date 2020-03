Coronavirus: la Lav risponde a domande sugli amici animali

Animali e difficoltà di assistenza per coronavirus: la Lega Anti Vivisezione (Lav) attiva il front desk della sua unità di emergenza con un numero per informazioni e segnalazioni (06 4461325). La prima azione, il fac simile per gli spostamenti in situazioni di necessità (scaricabile sul sito lav: https://www.lav.it/news/animali-coronavirus-emergenza).



#NONLASCIAMOSOLONESSUNO.



Tra i quesiti: Accudisco una colonia felina in un Comune vicino al mio, posso muovermi? Devo far operare il mio cane da un veterinario in un'altra provincia. Un mia amica anziana sta finendo il cibo per i suoi cani e gatti e lei non esce da casa.



Sono volontario in un canile situato in un altro Comune. Lo scopo della Lav è quello di fornire informazioni riguardo alle misure restrittive emanate e alla gestione e accudimento di animali (siano essi di privati o sul territorio); offrire aiuto di coordinamento logistico per situazioni di crisi; raccogliere segnalazioni dalle Sedi locali Lav e garantire loro supporto e coordinamento, se necessario; attivarci nei confronti delle Istituzioni, sulla base di specifiche indicazioni, per garantire che la situazione non abbia impatti su colonie feline e popolazioni di randagi.