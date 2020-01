Capriolo 'entra' a scuola, catturato e liberato

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Un giovane esemplare di capriolo è stato catturato in mattinata all'interno di una scuola a Imola, nel Bolognese. L'animale era nell'atrio dell'Istituto Paolini, dove è stato avvistato dal personale scolastico, davanti all'ascensore. Sono quindi intervenuti gli agenti della polizia locale della Città Metropolitana, insieme ai colleghi della municipale e al servizio veterinario.



Nel frattempo è stato impedito l'ingresso agli studenti. Il capriolo è stato immobilizzato e bendato e poi trasportato in una zona collinare, per essere liberato.(ANSA).