Foligno "in ansia" per scomparsa Mazzini, un giovane corvo

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 22 DIC - Una città in "ansia" per la scomparsa di Mazzini, un giovane esemplare di taccola che a Foligno è diventato una vera e propria "star" soprattutto tra i giovani. E sulla pagina Facebook dedicata al piccolo corvo - Mazzini diario di una Taccola - sono decine i commenti e le condivisioni che si sono susseguiti all'appello di Benedetta Timi che ne ha segnalato l'allontanamento, temendo per le sue sorti.



Quella di Mazzini è una storia singolare che ha oltrepassato anche i confini nazionali grazie ai racconti pubblicati quasi quotidianamente sulla piattaforma social. "Mazzini - ha raccontato Timi all'ANSA - l'ho trovato, assieme ai miei due figli, lo scorso giugno nel centro storico di Foligno, in via Mazzini e da qui il nome. Era appena uscito dal nido e non sapeva volare". La donna dopo averlo portato a casa, se ne è presa cura e nel frattempo il volatile è diventato adulto e autonomo di farsi i suoi giri libero in città. "Lo abbiamo allevato permettendogli di volare ovunque - ha aggiunto la donna - e lui, essendo cresciuto con noi, si è di fatto umanizzato al punto che non va più a cercare i suoi simili, ma le persone e in particolare è attratto dai giovani".



Tanto che la piccola taccola nel corso di questi mesi è stata segnalata e filmata-fotografata in prossimità o dentro i bar, nelle birrerie e soprattutto nelle aule scolastiche. Insomma, nei luoghi frequentati prevalentemente da ragazzi e ragazze.



"Con i quali mostra una assoluta confidenza, tanto che si fa avvicinare e accarezzare", ha detto ancora la donna. "Mazzini - ha spiegato Benedetta - non è nuovo ad allontanamenti, anzi sono quotidiani, ma non ci siamo mai preoccupati perché da varie parti della città arrivano sempre segnalazioni che mi rassicurano che sta bene e quindi o lo attendo che ritorni da solo, oppure lo vado a recuperare".



"Ma questa volta è diverso, perché sono due giorni che non solo non fa ritorno a casa, ma nessuno mi segnala la sua presenza nei vari angoli di Foligno e questo mi preoccupa molto", ha detto ancora Timi. L'ultima segnalazione venerdì, quando Mazzini è stato fotografato vicino a una discoteca della città, poi da quel momento è calato il silenzio. "Riconoscerlo è semplice - ha concluso Benedetta - intanto è socievole e poi porta un anello alla zampetta". (ANSA).