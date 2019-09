No ad allevamenti in gabbia, raccolte 1,6 mln di firme in Ue

Oltre 1,6 milioni di firme raccolte in 21 paesi Ue: sono i numeri dell'iniziativa dei cittadini europei 'End the Cage Age' per eliminare le gabbie negli allevamenti Ue. Le firme sono ora in corso di validazione, quindi la Commissione dovrà rispondere alla petizione. Gli organizzatori dell'iniziativa, sostenuta da oltre 170 Ong, sottolineano in una nota il record nel numero dei Paesi coperti e si aspettano che la nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen possa "portare un tono nuovo e progressista" nel processo decisionale dell'Ue "dimostrando al mondo che l'Europa è davvero leader nel benessere degli animali da allevamento".