Scalo Olbia attrezzato per gli animali, prima in Italia

- L'aeroporto Costa Smeralda di Olbia, primo in Italia, ha ora un'area attrezzata per accogliere gli animali da affezione che viaggiano con i loro proprietari. La zona "Airport pet relief" è stata inaugurata oggi in uno spazio situato oltre i controlli di sicurezza: si estende per 60 mq ed è dotata di abbeveratoio e di giochi per rendere più confortevole l'attesa dell'imbarco agli amici a quattro zampe. I proprietari hanno inoltre a disposizione tutto l'occorrente per la pulizia e cura del loro animale: contenitori per i bisogni, sacchetti biologici, acqua corrente per rapidi lavaggi, un lavabo sanificante, sapone e salviette per l'igiene.



Il progetto si inserisce nell'ambito delle iniziative intraprese da Geasar, la società di gestione dello scalo, per soddisfare la crescente necessità da parte dei passeggeri di viaggiare con i propri animali domestici. Da una recente analisi condotta dall'istituto Ixè è emerso che il 30% degli italiani possessori di animali ama trascorrere le vacanze con i propri amici a quattro zampe, e che il 15% rinuncia a questa opportunità perché nelle destinazioni turistiche mancano le strutture adeguate per l'accoglienza.(ANSA).