E' stata chiamata Yi Yi, che in cinese vuol dire "amicizia", la panda femmina nata in Malaysia lo scorso 14 gennaio. Il nome le è stato assegnato nel corso di una cerimonia allo zoo di Kuala Lumpur. Yi Yi è il secondo cucciolo dato alla luce in Malaysia da una coppia di panda giganti, il maschio Xing Xing e la femmina Liang Liang. I due sono stati prestati per 10 anni dalla Cina per celebrare i 40 anni dei rapporti diplomatici fra Pechino e Kuala Lumpur.