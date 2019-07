Il marangone dal ciuffo ha nidificato sull'isolotto di Vetara

Quattro giovani dal volo incerto e le movenze goffe con un adulto accanto a fare da chioccia. Non hanno dubbi gli ornitologi dell'associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale(ASOIM) : il marangone dal ciuffo - specie rara e protetta- per la prima volta ha nidificato in Campania, sull'isolotto di Vetara, zona A, a protezione integrale, dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella. Un avvistamento che ha una rilevanza nazionale per l'ornitologo Fraissinet: "Gli individui di questa specie si trovano per il 90% in Sardegna. Solo pochissime coppie nell'arcipelago Toscano e in quello Pontino. Ora quest'avvistamento, più a sud, lungo le coste Campane, il primo documentato nella regione. Un evento davvero eccezionale. Non abbiamo dubbi sulla nidificazione perché i piccoli erano ancora insieme all'adulto, tipico comportamento che si verifica in prossimità del nido".

Il Marangone dal ciuffo fa parte della famiglia dei Phalacrocoradicae, la stessa del Cormorano. Vola a pelo d'acqua e si nutre di pesci. E' una specie tipicamente marittima che nidifica su piccole isole lungo le coste in zone ripide e irraggiungibili. L' anno prossimo sarà nuovamente monitorato il sito di Vetara all'interno del Parco Marino di Punta Campanella, per osservare l'eventuale nuova nidificazione.