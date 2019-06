Pappagallo Portobello non fu maltrattato, chiusa inchiesta

MILANO - Nessun maltrattamento, come invece denunciato da un'associazione animalista, ai danni del pappagallo Portobello, star dell'edizione 2018 dell'omonima trasmissione, condotta da Antonella Clerici. Per stabilirlo, dopo la denuncia che aveva portato all'apertura di un'inchiesta contro ignoti per maltrattamenti, si sono però dovuti muovere un Nucleo Cites di polizia giudiziaria (che si occupa di tutela degli animali), il pm Sara Arduini e il medico veterinario comportamentista Susanna Pastori che hanno fatto sopralluoghi e analizzato filmati. Accertamenti i quali hanno stabilito che il pappagallo oltre che in ottimo stato di pulizia e nutrizione, era anche "dal punto di vista psichico altamente equilibrato, ottimamente socializzato e indifferente ai rumori". Risolto anche il 'giallo' del nastro di scotch che, a detta dei denuncianti, gli chiudeva crudelmente il becco: era solo una macchia di colore particolare ma naturale del pennuto.