Orsetti attraversano la strada e rischiano di essere investiti IL VIDEO

Mamma orsa e quattro orsacchiotti bruni sono stati immortalati da un'automobilista mentre attraversavano la strada a Dorsino, nelle Giudicarie. Il video è stato condiviso centinaia di volte dagli utenti di Facebook e mostra due dei cuccioli che si arrampicano come provetti scalatori su un muro di circa tre metri al confine tra la strada ed il bosco. La mamma li attende nella vegetazione mentre altri due fratelli aspettano il momento giusto per attraversare la carreggiata e raggiungere il resto della famiglia. Uno per attraversare la strada rischia di essere investito da un camion.

Gli orsetti scalatori attraversano la strada. Uno rischia di essere investito