Salvata cagnolina che vagava in metro a Milano

MILANO - Una cagnolina è stata trovata e salvata in una stazione della metropolitana di Milano da due agenti di Polizia. L'animale ora sta bene. E' accaduto ieri mattina quando due agenti della Polfer di Milano-Bovisa, di pattuglia presso la Stazione M1 Cadorna, sono stati avvicinati da alcuni viaggiatori che segnalavano la presenza di un cane nella zona binari. La pattuglia ha trovato l'animale, una cagnolina, che era impaurita e malnutrita, e vagava tra i binari forse in cerca di cibo.



"Con non poca fatica - racconta la Questura - gli operatori sono riusciti a conquistare la sua fiducia e a condurla in una zona sicura, scongiurando il pericolo" di un incidente ferroviario. I poliziotti hanno chiamato il Servizio veterinario del Comune che ha inviato sul posto un operatore il quale, dopo aver controllato che non vi fossero segnalazioni di scomparsa di cani simili, ha provveduto ad accompagnarla in canile.