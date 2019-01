Sub faccia a faccia con squalo bianco gigante, "è Deep Blue"

(ANSA) - Incontro a sorpresa per un gruppo di sub che stavano monitorando la carcassa di una balena al largo di Oahu nelle Hawaii. Durante l'immersione si sono trovati a faccia a faccia con uno squalo bianco gigante: "questa gigantesca creatura gentile che voleva usare la nostra barca come un posto per grattarsi", ha spiegato il sub Ocean Ramsey all'Honolulu Star-Advertiser.

"Siamo usciti all'alba ed è rimasta con noi più o meno tutto il giorno", ha aggiunto, spiegando che, tenendo conto della stazza e dei segni distintivi, potrebbe essere la famosa 'Deep Blue', il più grande squalo bianco al mondo.



"Le grandi femmine incinte sono le più sicure con cui stare, assieme agli squali più grandi e più vecchi. Hanno visto tutto, compresi noi", ha aggiunto Ramsey: "ecco perché mi verrebbe da chiamarla nonna squalo".