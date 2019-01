Documento salva-api in 4 mosse, da budget a misure ad hoc

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Aumentare il budget per l'apicoltura nell'ambito della Politica agricola comune; riconoscere il ruolo fondamentale degli insetti per l'impollinazione delle piante e per la salvaguardia della biodiversità; incentivare un'agricoltura integrata che adotti pratiche sostenibili per l'ecosistema e l'apicoltura; individuare misure specifiche per la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura. Sono le 4 richieste avanzate da Cia-Agricoltori Italiani, Unaapi (Unione nazionale associazioni apicoltori italiani), Copagri e Osservatorio nazionale del miele, contenute in un documento inviato al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.



"Il documento - spiegano le associazioni firmatarie - vuole rappresentare la base per la discussione di proposte e misure che mirino a sostenere il settore apistico nazionale, attraverso il riconoscimento del ruolo che le api hanno nell'ambito della produzione agricola e nella preservazione della biodiversità".



Una sorta di piattaforma che verrà proposta anche al tavolo tecnico permanente previsto dall'intesa per l'applicazione delle buone pratiche agricole e la salvaguardia delle api nei settori sementiero e ortofrutticolo. Le sigle, inoltre, sollecitano l'avvio di un monitoraggio degli impollinatori, misurandone la sopravvivenza e la capacità produttiva, allo scopo di avere indicazioni di rilievo in termini di qualità dell'ambiente e di sostenibilità delle produzioni agricole. "E' fondamentale - concludono le associazioni - riconoscere alle api il ruolo rilevante di indicatori di impatto dell'inquinamento ambientale, tutelandone la sopravvivenza e la capacità produttiva tramite l'attivazione di incentivi concreti per le aziende che decidono di adottare pratiche agricole 'beefriendly'". (ANSA).





