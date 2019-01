Ambientalisti, etichette sul benessere animale 'ingannevoli'

Avviare al più presto un processo per la definizione di un'etichettatura volontaria secondo il metodo di allevamento che garantisca ai consumatori la possibilità di fare acquisti consapevoli. E' l'obiettivo della petizione lanciata dalle associazioni ambientaliste Compassion in World Farming (CIWF) e Legambiente ai Ministri delle politiche agricole Centinaio e della Salute Grillo.



Le due associazioni esprimono, infatti, preoccupazione per la diffusione, sui prodotti di origine animale, di etichette con il claim "benessere animale", che sono fuorvianti quando non riportano specifiche indicazioni sul metodo di allevamento.



"Fra le etichette che compaiono sui prodotti di origine animale quella con il claim "benessere animale" - spiegano le due associazioni in una nota - si sta diffondendo molto rapidamente, alla pari di altre indicazioni di vario genere come "fresco di allevamento", "genuino", "100% naturale". Queste etichette destano la preoccupazione di CIWF Italia e Legambiente perché possono ingannare i consumatori sulle condizioni di vita degli animali".



"Il claim "benessere animale", in particolare, non dà nessuna informazione sul metodo di allevamento", spiegano ancora CIWF e Legambiente e "può essere applicato anche a prodotti provenienti da allevamenti intensivi rendendoli indistinguibili, ad esempio, dai prodotti provenienti da allevamenti all'aperto".



"Rendendo non riconoscibili i prodotti provenienti da allevamenti all'aperto o, più in generale, da quelli più rispettosi del benessere animale - concludono - si penalizzano tutti quegli allevatori che lavorano per dare una vita migliore agli animali, rispettando l'ambiente e la salute delle persone.



Le etichette sul benessere animale rischiano così di livellare verso il basso quella qualità del made in Italy che tanto si sponsorizza, soprattutto all'estero".