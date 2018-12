I comici romani Maurizio Battista ed Enzo Salvi sono i testimonial di una campagna dell'Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia contro i botti di Capodanno, che spaventano e stressano gli animali. I due attori in due video lanciano un appello a ridurre i botti e a sostituirli con lo stappare bottiglie, per tutelare gli animali domestici. La campagna social si intitola "Io non ho paura se scoppia il tappo" ed è sostenuta dall'emittente radiofonica Centro Suono 101.3.