Forestali recuperano esemplare di tartaruga azzannatrice

STRESA (VERBANO) - Un esemplare di tartaruga azzannatrice, tanto rara quanto pericolosa, è stato recuperato dai militari dalla forestale al Parco Villa Pallavicino di Stresa (Provincia Verbano-Cusio-Ossola). E' stato il biologo di Villa Pallavicino a trovare l'animale, di oltre 6 chili, in un piccolo stagno non accessibile al pubblico.



Si pensa che l'animale sia stato abbandonato da qualcuno che si è introdotto di nascosto nel parco. La detenzione della tartaruga è vietata per via della sua estrema pericolosità per il suo morso. "La tartaruga - spiegano i carabinieri - manifesta una forte aggressività anche nei confronti dell'uomo. All'atto del ritrovamento, l'animale si trovava in buone condizioni di salute ed adeguato stato di nutrizione".



La tartaruga, priva di microchip identificativo, è stata affidata in custodia al Parco di Leolandia (Bergamo).