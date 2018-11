Spot olio palma censurato in GB doppiato in Italia da Noemi

ROMA - Greenpeace Italia ha pubblicato sul suo sito il video di Greenpeace International contro la produzione indiscriminata di olio di palma, censurato dalle Tv britanniche perché giudicato "troppo politico", dopo che la catena dei supermercati Iceland lo aveva scelto per il suo spot natalizio. Il cartoon, doppiato dalla cantante Noemi, racconta la storia di una bambina e di un piccolo orango "sfrattato" dalla foresta per dare spazio alle piantagioni di palma da olio. In originale il video è doppiato dall'attrice Emma Thompson.