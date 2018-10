Roma Pet Carpet, festival dei 'corti' sugli animali

ROMA - Anche gli animali hanno la loro festa del cinema. Domenica sera al Teatro delle Muse nella Capitale si è tenuta la prima edizione del "Roma Pet Carpet Film Festival", rassegna di cortometraggi dedicati agli animali.



"Pet+Human=Life" di Kemal Comert ha vinto nella categoria dei video professionali, "Io e Aron" di Claudio Valentini in quella amatoriale. Un premio per il suo impegno a favore degli animali è andato al comico Enzo Salvi.



Madrine del festival, organizzato dalla giornalista Federica Rinaudo, sono state le attrici Daniela Poggi, Milena Miconi e Nadia Rinaldi e la showgirl Nadia Bengala. Al pubblico della serata, come "biglietto" per entrare in sala è stato chiesto di portare cibo e medicine per il rifugio per animali "San Francesco" di Acilia (Roma).