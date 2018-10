Cani ammessi negli uffici postali con guinzaglio e museruola

ROMA - "L'accesso ai cani nella sala al pubblico degli uffici postali è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: che siano sempre al guinzaglio a una misura non superiore a metri 1,50 e che indossino una museruola in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali". Lo scrivono Poste Italiane su Twitter.



"Finalmente arriva un chiarimento su una norma ingiusta che per tanto tempo ha impedito l'accesso dei nostri amici a quattro zampe in un luogo pubblico - commenta Riccardo Manca, vice Presidente di Animalisti Italiani onlus -. Chiediamo alle Poste Italiane di rimuovere il cartello di divieto in tutti i 12.845 uffici postali. Per un corretto rispetto delle regole sull'accesso degli animali negli uffici postali, suggeriamo di pubblicare un vademecum o affiggere un cartello con il regolamento menzionato. La convivenza con i nostri 'fratelli' animali non solo è possibile, ma è anche indice di un vero progresso morale e civile".